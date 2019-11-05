«Умер близкий, одолжишь денег?» Новый вид мошенничества в соцсетях

Мастера социальной инженерии придумывают все новые методы выманивания денег. И некоторые из них выходят за все границы морали. Они взламывают страницы пользователей социальных сетей и начинают рассылать сообщения, что скончался кто-то из близких родственников владельца аккаунта, как правило, родителей или супругов. Одновременно в качестве аватарки (фотографии) устанавливается свеча, меняется статус.

После получения слов соболезнования начинается вторая часть циничного спектакля. Мошенники просят «взаймы» несколько тысяч, оговаривают срок, в который обещают вернуть деньги. Средства предлагается перевести на карту или счет виртуального кошелька. Ставка делается на то, что людям, получившим сообщение, будет неудобно перезванивать «пережившему горе» знакомому.

«Те, кто перечисляет средства мошенникам, зачастую даже не обращают внимания, что карта принадлежит постороннему человеку, хотя при переводе имя и отчество видны, — говорит начальник отдела безопасности Отделения Рязань ГУ Банка России по ЦФО Владимир Гришин. – А ведь чтобы не попасться на удочку злоумышленников, которые в последнее время все активнее используют методы социальной инженерии, давя на эмоции, достаточно соблюдать разумную бдительность. В случае с данным видом мошенничества достаточно хотя бы перезвонить знакомому и убедиться, что просьба поступает именно от него».