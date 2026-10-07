С начала 2026 года более 1,17 млн пассажиров воспользовались фирменными экспрессами Москва — Рязань

Фирменные экспрессы ЦППК преодолевают расстояние между Москвой и Рязанью за 2 часа 30 минут — от 40 минут до 1 часа быстрее обычных электропоездов. Благодаря этому пассажиры с начала года суммарно сэкономили более 780 тысяч часов или более 90 лет, подсчитали в компании.

С начала 2026 года более 1,17 млн пассажиров воспользовались фирменными экспрессами ЦППК на маршруте Москва — Рязань. Этот показатель — в тройке лидеров по популярности экспрессных направлений компании. На этом маршруте фирменные экспрессы выполняют до восьми рейсов ежедневно в зависимости от дня недели.

Главное отличие фирменного экспресса от обычных пригородных составов — поездка с билетом на конкретное удобное место. В вагоне с климатической системой пассажиры могут отдохнуть в пути или поработать в кресле с подлокотниками и столиком.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.