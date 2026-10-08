Жительница Рязани получила 12 уголовных дел за фиктивную регистрацию иностранцев

В Рязани возбудили 12 уголовных дел в отношении 63-летней местной жительницы, которую подозревают в фиктивной постановке иностранцев на миграционный учет. Женщина за деньги подавала в МФЦ ложные сведения о месте пребывания мигрантов.

Проверку провели участковые уполномоченные полиции и сотрудники подразделения по вопросам миграции ОМВД России по Железнодорожному району Рязани.

Женщина использовала три адреса: свою квартиру, вторую принадлежащую ей квартиру и частный дом в селе под Рязанью. Всего она формально зарегистрировала 12 иностранцев в возрасте от 24 до 53 лет.

Среди них девять граждан стран Средней Азии и три гражданина страны Закавказья. За каждую фиктивную регистрацию рязанка получала деньги.

Полицейские установили, что женщина изначально не собиралась предоставлять иностранцам жилье. Мигранты по указанным адресам не жили и не планировали там находиться.

Дознаватели ОМВД России по Железнодорожному району Рязани возбудили уголовные дела по статье 322.3 УК РФ о фиктивной постановке иностранного гражданина на учет по месту пребывания. Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы.

Иностранцев привлекли к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства.