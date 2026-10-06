В Рязани завершили 16 проектов местных инициатив по благоустройству

В Рязани активно завершается реализация проектов, выбранных самими жителями в рамках программы поддержки местных инициатив. Если ранее основной упор делался на ремонт дорог и строительство спортивных объектов, то теперь фокус сместился на комплексное благоустройство общественных пространств, скверов и территорий у храмов, где горожане проводят свой досуг.

На текущий момент полностью готовы 16 проектов. Среди них значатся отремонтированные дороги на улицах Пойменной и Дунайской, а также участок проезда в поселке Элеватор. Значительное внимание было уделено подрастающему поколению: обновлены и построены современные спортивные площадки на территории девяти школ и детского сада № 107. В ближайшее время к этому списку добавятся еще два объекта: благоустроенный участок на 7-м Авиационном проезде и новая спортплощадка у школы № 30.

В активной стадии находятся работы по созданию комфортных условий для занятий спортом. По многочисленным просьбам атлетов на стадионе «Сокол» и в школе № 58 обустраиваются полноценные раздевалки, оснащенные душевыми и санузлами.

Практически завершено благоустройство популярных маршрутов и исторических мест. Обновлен вход на знаменитую тропу Паустовского и облагорожена территория у храма Матроны Московской, которые традиционно пользуются большой популярностью как у местных жителей, так и у туристов, гуляющих здесь целыми семьями.

Масштабные работы продолжаются в знаковых зеленых зонах города. В Мемориальном парке Героев Отечественной войны 1812 года и Гвардейском сквере ведется установка нового арт-объекта «Кузнец». В парке у Черезовских прудов монтируется современный информационный экран, а процесс обновления территорий с установкой малых архитектурных форм уже запущен в районе Михайловского шоссе и около Николо-Ямского храма.