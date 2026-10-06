В Рязани задержали иностранца с поддельными водительскими правами

В Рязани сотрудники Госавтоинспекции выявили факт использования поддельных документов при управлении транспортным средством. Фигурантом уголовного дела стал 24-летний иностранный гражданин, пытавшийся воспользоваться фальшивыми правами на въезде в город.

Инцидент произошел во время несения службы на стационарном посту ДПС «Дягилевский». Инспекторы остановили автомобиль для плановой проверки. За рулем находился 24-летний официально неработающий гражданин одной из стран Среднеазиатского региона.

В ходе общения с полицейскими выяснилось, что мужчина проживает в Рязани на законных основаниях и имеет регистрацию. Однако водительское удостоверение, которое он предъявил для проверки, вызвало у автоинспекторов серьезные сомнения в подлинности. Документ был немедленно изъят и направлен на экспертизу.

Проведенное исследование полностью подтвердило опасения полицейских: предъявленное водительское удостоверение не соответствует установленным государственным образцам и является подделкой.

На основании собранных материалов дознаватель ОМВД России по Московскому району города Рязани возбудил в отношении иностранца уголовное дело по части 3 статьи 327 Уголовного кодекса РФ («Использование заведомо подложного документа»). Санкция данной статьи предусматривает ограничение свободы, принудительные работы или лишение свободы на срок до одного года.