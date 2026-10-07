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Общество

В Рязани строят передовую школу для одаренных детей

Олеся Чугунова
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В микрорайоне Мервино города Рязани продолжается строительство передовой школы для одаренных детей. Объект возводится по поручению Президента РФ Владимира Путина в рамках национального проекта «Молодежь и дети». На сегодняшний день строительная готовность составляет 50%.

До 2030 года в России по поручению главы государства планируется создать 12 таких учебных заведений. Они будут ориентированы на углубленное изучение дисциплин под руководством талантливых педагогов, а также выступят образовательными центрами и образцовой моделью для других школ, которые станут перенимать передовые технологии и методики обучения. Первые три школы планируют открыть в 2027 году.

Губернатор Павел Малков отметил:

«Наш регион – в числе первых, где появится такая передовая школа. Проект имеет для нас особую важность. Школа станет местом, где талантливые дети смогут раскрыть свои способности и получить хороший старт для будущей работы в наукоемких и высокотехнологичных отраслях, площадкой для роста и развития талантливых педагогов и для внедрения лучших образовательных практик».

Новый образовательный комплекс включит учебный корпус на 800 учащихся, общежитие на 300 человек и парковую зону. Сейчас на площадке уже возведены внешние и внутренние несущие стены, перегородки, колонны перекрытий и лестничные марши. Продолжается устройство входных групп и кровли, установка оконных конструкций и отделка фасада. Параллельно ведутся внутренние работы — монтаж систем отопления, вентиляции, электроснабжения, водоснабжения и канализации, а также отделка помещений.

В школе создадут все современные условия для обучения и развития детей. Выпускники станут кадровым резервом для наукоемких и высокотехнологичных отраслей экономики. Предусмотрено более 60 универсальных и свыше 20 специализированных кабинетов, оснащенных лабораториями, в том числе биологической, экологической, IT и нейросистемами. Кроме того, будут оборудованы кабинет 3D-моделирования, мастерские, обсерватория, бассейн, спортивный и актовый залы, арт-студия и телестудия, а также спортплощадка.

Учиться в учреждении смогут дети с 7-го по 11-й классы, предварительно прошедшие конкурсный отбор. Школьникам предложат выбрать один из двух профилей: технологический (робототехника, IT-технологии, нефтехимия и инженерия, включая радиоэлектронику) или естественно-научный (медицина, фармацевтика и генетика). Педагоги также пройдут отбор на конкурсной основе.

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