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Общество

В Рязани на время «Орехового забега» перекроют парковку и изменят маршрут автобуса №25

Олеся Чугунова
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В связи с проведением спортивного праздника «Большой ореховый забег и Северная ходьба» в Рязани временно изменится схема движения и парковки.

Автомобилистов предупреждают: с 20:00 10 июля до 12:00 11 июля будет полностью перекрыта стоянка на Окском шоссе (участок возле входа в Лесопарк). Оставить машину в эти часы можно будет на альтернативной площадке — она организована со стороны проезда Речников, неподалёку от остановки «Речной вокзал».

Кроме того, утром 11 июля, с 08:00 до 11:30, приостанавливается движение автобусов №25. Городская администрация призывает водителей заранее планировать маршруты, быть внимательными и не мешать бегунам и участникам соревнований.

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