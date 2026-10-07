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Общество

T2 вступил в РСС для борьбы с телефонным фродом и работы над 5G на международном уровне

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Олеся Чугунова
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Т2, российский оператор мобильной связи, присоединился к Региональному содружеству в области связи (РСС). Участие в организации позволит Т2 работать над самыми актуальными и острыми вопросами телекома совместно с международным сообществом. Главными направлениями сотрудничества станут внедрение технологий ИИ, противодействие телефонному мошенничеству и киберпреступлениям, обсуждение международной тарифной политики и развитие стандартов 5G/6G.

По итогам последнего заседания T2 присоединился к совету операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС. Это межправительственный координирующий орган в области связи и ИТ, который объединяет профильные цифровые министерства 13 стран и более 60 компаний.

В условиях глобальных изменений телеком-отрасли анализ международного опыта – это важный инструментом бенчмаркинга лучшего опыта регуляторики и трансформации бизнеса. Совет служит площадкой для обсуждения приоритетных задач и полезных кейсов в телекоме, разработки технических стандартов и нормативных актов, внедрения инноваций.

Одно из ключевых направлений сотрудничества – развитие современных технологий в сетях связи, включая искусственный интеллект и 5G, что особенно актуально в свете недавнего коммерческого запуска стандарта в России. Участники совета консолидируются для противодействия телефонному мошенничеству, решения вопросов информационной безопасности, формирования принципов операторских взаиморасчетов и международных услуг. На базе РСС организованы рабочие органы по таким вопросам, как использование радиочастот, информатизация общества, цифровая трансформация государства и бизнеса.

Сегодня РСС объединяет «цифровые» министерства России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Болгарии, Словении и Кубы.

Дмитрий Петров, заместитель генерального директора по корпоративному развитию T2:

«Вступление в РСС дает Т2 возможность напрямую обмениваться опытом с представителями телекома разных стран и участвовать в обсуждении общих для рынка задач. Консолидация представителей сферы связи и других отраслей критична для борьбы с телефонным мошенничеством. Но такие преступления часто совершаются из-за рубежа, поэтому сотрудничество с другими странами позволяет вывести обсуждение темы на новый уровень. Это же касается и вопросов 5G и 6G: если в первом случае будет ценным обмен кейсами, то во втором – работа над стандартом, требования к которому еще формируются. Такой обмен практиками поможет лучше понять изменения в отрасли и учитывать опыт других стран при развитии собственных решений».

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