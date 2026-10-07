Фото: пресс-служба форума «Биопром»
Общество

Подбор работы для молодых специалистов предложили вести с учётом семейных обстоятельств и мер поддержки

Олеся Чугунова
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

При выборе места работы для молодых специалистов необходимо учитывать не только образование и профессиональные навыки, но и семейные обстоятельства, личные интересы и доступные в регионе меры поддержки. Такой подход предложили использовать при создании цифровой платформы для выпускников биотехнологических специальностей. Об этом сообщил помощник полномочного представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе Антон Шаклунов на сессии «Биоэкономические кадры решают» форума «Биопром».

«Сегодня при выборе работы человек оценивает не только зарплату и должность. Для молодого специалиста важны возможность создать семью, обеспечить детям достойные условия, решить жилищный вопрос. Поэтому при подборе места работы мы предлагаем учитывать весь комплекс факторов, которые влияют на качество жизни», – сказал Шаклунов.

По его словам, цифровая система сможет сопоставлять профили выпускников и предприятий и подбирать наиболее подходящие варианты с учётом широкого набора критериев. В частности, предлагается учитывать действующие в регионе программы социальной поддержки и другие условия, которые могут повлиять на решение молодого специалиста переехать или остаться работать в конкретном регионе.

Инициатива вызвала интерес у учащихся президентского лицея «Сириус». Школьники задавали вопросы о выборе образовательной траектории, карьерных перспективах и возможностях привлечения молодых специалистов в регионы.

Член правления Союза биотехнологических компаний (Союзбиотех) Сергей Михнюк предложил распространить подобный подход на студентов и работодателей России и Белоруссии. По его словам, проект можно реализовать на территории Союзного государства при участии Российской академии наук, Национальной академии наук Республики Беларусь, ведущих вузов и предприятий двух стран.

Опыт сопровождения молодых людей при выборе образовательной и профессиональной траектории уже существует в рамках проекта «Карьерный компас», созданного Факультетом фундаментальной медицины МГУ совместно с Институтом демографической политики имени Д. И. Менделеева. Проект помогает студентам выбирать направления обучения, находить места для практики и научно-исследовательской работы, а также взаимодействовать с потенциальными работодателями.

Фото: пресс-служба форума «Биопром»

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Рязанские производители расширяют экспортное сотрудничество с Нигерией
Следующая статья
Около 700 жителей Рязанской области отправятся на срочную службу
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Политика

Сладков рассказал о встрече военных из России и Украины на отдыхе в Турции

Журналист Александр Сладков рассказал на платформе «Макс» о случайной...
Новости России

Коц: Зеленский неслучайно выбрал момент для атаки на Подмосковье

Владимир Зеленский неслучайно решил устроить крупную атаку БПЛА на...
Погода

Синоптики назвали сроки выпадения первого снега в Москве и Подмосковье

Жителям столичного региона и Рязанской области не стоит спешить с окончательной подготовкой к зиме и массовой сменой резины.
Новости кино и ТВ

Виктор Дробыш высказался о новой примадонне российской эстрады

По словам продюсера, он не понимает, зачем кого-либо из российских певиц возводить на пьедестал. Дробыш сравнил подобный выбор с назначением директора несуществующего «подземного мармеладного завода».
Новости Касимова

Два человека погибли во время пожара в Касимове

Сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме поступило 5 октября в 00:03. В тушении участвовали 7 человек, 2 единицы техники.
Темы
Общество

Рязанская область отрабатывает действия при ЧС в ходе всероссийской штабной тренировки

В Рязанской области с 7 по 9 октября проводится Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне.
Общество

В Рязани строят передовую школу для одаренных детей

В микрорайоне Мервино города Рязани продолжается строительство передовой школы для одаренных детей.
Общество

T2 вступил в РСС для борьбы с телефонным фродом и работы над 5G на международном уровне

Главными направлениями сотрудничества станут внедрение технологий ИИ, противодействие телефонному мошенничеству и киберпреступлениям, обсуждение международной тарифной политики и развитие стандартов 5G/6G.
Общество

В Рязанской области пенсионеров обучают цифровой грамотности

В Рязанской области продолжается цикл просветительских мастер-классов «Цифровая грамотность для старшего поколения».
Общество

Павел Малков рассказал, как соцконтракты меняют жизнь рязанцев

Губернатор Рязанской области Павел Малков прокомментировал результаты оказания государственной поддержки жителям региона, включая семьи с детьми.
Общество

Рязанцам рассказали, как проверить график плановой замены электросчетчиков

Компания «Р-Энергия» напоминает, что информация о плановых заменах приборов учета электроэнергии теперь доступна на официальном сайте r-energiya.ru.
Общество

Наставник из РНПК удостоен почетного знака Рязанской области

Начальник отдела инженерного моделирования Рязанской нефтеперерабатывающей компании Кирилл Бабкин отмечен Знаком отличия главы региона «Почетный наставник Рязанской области».
Спорт

Спортсмен из Рязани стал чемпионом мира по 3D-стрельбе из лука

Спортсмены из Рязанской области успешно выступили на чемпионате мира по 3D-стрельбе из лука, который прошел в Соединенных Штатах Америки.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье