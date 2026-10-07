Подбор работы для молодых специалистов предложили вести с учётом семейных обстоятельств и мер поддержки

При выборе места работы для молодых специалистов необходимо учитывать не только образование и профессиональные навыки, но и семейные обстоятельства, личные интересы и доступные в регионе меры поддержки. Такой подход предложили использовать при создании цифровой платформы для выпускников биотехнологических специальностей. Об этом сообщил помощник полномочного представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе Антон Шаклунов на сессии «Биоэкономические кадры решают» форума «Биопром».

«Сегодня при выборе работы человек оценивает не только зарплату и должность. Для молодого специалиста важны возможность создать семью, обеспечить детям достойные условия, решить жилищный вопрос. Поэтому при подборе места работы мы предлагаем учитывать весь комплекс факторов, которые влияют на качество жизни», – сказал Шаклунов.

По его словам, цифровая система сможет сопоставлять профили выпускников и предприятий и подбирать наиболее подходящие варианты с учётом широкого набора критериев. В частности, предлагается учитывать действующие в регионе программы социальной поддержки и другие условия, которые могут повлиять на решение молодого специалиста переехать или остаться работать в конкретном регионе.

Инициатива вызвала интерес у учащихся президентского лицея «Сириус». Школьники задавали вопросы о выборе образовательной траектории, карьерных перспективах и возможностях привлечения молодых специалистов в регионы.

Член правления Союза биотехнологических компаний (Союзбиотех) Сергей Михнюк предложил распространить подобный подход на студентов и работодателей России и Белоруссии. По его словам, проект можно реализовать на территории Союзного государства при участии Российской академии наук, Национальной академии наук Республики Беларусь, ведущих вузов и предприятий двух стран.

Опыт сопровождения молодых людей при выборе образовательной и профессиональной траектории уже существует в рамках проекта «Карьерный компас», созданного Факультетом фундаментальной медицины МГУ совместно с Институтом демографической политики имени Д. И. Менделеева. Проект помогает студентам выбирать направления обучения, находить места для практики и научно-исследовательской работы, а также взаимодействовать с потенциальными работодателями.