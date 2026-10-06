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Общество

Как изменятся выплаты на детей в 2027 году: новые суммы и важные условия

Анастасия Мериакри
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В 2027 году произойдут изменения в выплатах для семей с детьми, материнском капитале и некоторых пособиях для работающих родителей. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков объявил об индексации социальных выплат.

Рост материнского капитала

Индексация материнского капитала строго привязана к официальному уровню инфляции. С 1 февраля 2027 года размер выплат планируется увеличить на 6,8%. В результате сумма сертификата на первого ребенка достигнет примерно 778,5 тысячи рублей, что заметно выше показателя 2026 года в 728,9 тысячи рублей, сообщает URA.RU.

Для семей, которые ранее не оформляли маткапитал, выплата при рождении или усыновлении второго ребенка может составить 1,028 миллиона рублей (против 963,2 тысячи рублей в текущем году). Если сертификат уже был получен на первенца, доплата за второго малыша увеличится приблизительно до 234,3 тысячи рублей. Средства по-прежнему можно будет направить на улучшение жилищных условий, образование детей, формирование накопительной части пенсии матери и другие законодательно утвержденные цели.

Увеличение декретных и единовременных выплат

Рост ожидается и в других видах поддержки. Единовременное пособие при рождении ребенка в 2027 году планируют поднять до 30,4 тысячи рублей. Максимальный размер пособия по беременности и родам также превысит отметку в 1,1 миллиона рублей. На итоговую сумму декретных влияют средний заработок женщины за расчетный период, длительность отпуска и предельная база для начисления страховых взносов.

Льготы для работающих родителей

Для официально трудоустроенных граждан предусмотрены повышенные лимиты выплат по временной нетрудоспособности. При страховом стаже от восьми лет максимальный размер оплаты больничного листа за месяц планируют увеличить с 207,6 тысячи до 239 тысяч рублей. Максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком для работающих родителей также вырастет и составит более 95,5 тысячи рублей.

В Министерстве труда подчеркивают, что озвученные цифры представляют собой верхние пределы, а не гарантированные выплаты для всех получателей. При расчете итоговых сумм обязательно учитываются трудовой стаж, официальные доходы за расчетные годы и продолжительность болезни или декретного отпуска.

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