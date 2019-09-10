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С добрым утром! Обзор новостей 9 сентября

Активисты Общероссийского народного фронта направили в Рязанскую городскую Думу ходатайство об установке в Рязани мемориальной доски Герою Советского Союза, генерал-лейтенанту Альберту Слюсарю. Памятную доску Почётному гражданину Рязани планируется установить на доме №2 на улице Фрунзе, где он жил. В  Мосгорсуде рассматривалось ходатайство защиты об изменении меры пресечения бывшему исполняющему обязанности главы администрации Рязани Сергею Карабасову. Объявлен аукцион по поиску подрядчика для разработки проектной документации по строительству крытого футбольного манежа в Рязани. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок. В минувшие выходные, 7 и 8 сентября, на Малой спортивной арене «Лужников» состоялись контрольные прокаты сборной России. 15-летняя фигуристка Александра Трусова поразила всех успешным исполнением трёх четверных прыжков в произвольной программе. 9 сентября на пресс-конференции председатель Рязанского облизбиркома Алексей Просянников подвёл основные итоги единого дня голосования в Рязанской области. В регионе прошло 68 кампаний, 27 из них — по выборам глав администраций сельских поселений, 41 — по выборам депутатов представительных органов муниципальных образованиях. В 2021-2022 году в рамках нацпреокта «Образование» в Рязанской области появится 2 новых передвижных технопарка, которые будут передвигаться по районам области. Большинство рязанцев проголосовали за то, чтобы в районе КДЦ «Октябрь» появился скейт-парк. Опрос проводился на сайте администрации города Рязани.
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