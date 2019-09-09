Фигуристка из Рязани исполнила три четверных прыжка в одной программе

В минувшие выходные, 7 и 8 сентября, на Малой спортивной арене «Лужников» состоялись контрольные прокаты сборной России. 15-летняя фигуристка Александра Трусова поразила всех успешным исполнением трёх четверных прыжков в произвольной программе. Грядущий сезон будет первым «взрослым» в карьере Трусовой. До этого она дважды выиграла чемпионат мира среди юниоров.

Фигуристка, начинавшая свою спортивную карьеру в Рязани, каталась под музыку из сериала «Игра престолов», сообщает Sportbox.



Александре покорились четверной лутц, четверной тулуп в каскаде с тройным тулупом и четверной тулуп одиночным прыжком.