С добрым утром! Обзор новостей 15 августа

В субботу, 17 августа, в Рязани состоится Шествие древних городов, посвящённое закрытию II Международного форума древних городов. В связи с этим с 18.00 до 20.00 перекроют движение части улиц Циолковского, Ленина, Николодворянской, Лево-Лыбедской.

В Рязань приехал мицва-мобиль – еврейская синагога на колёсах. На мицва-мобиле по городам Золотого кольца, едут участники еврейской этнографической экспедиции. Миссия экспедиции – рассказать о главной книге иудаизма Торе. Также они посетят Тверь, Смоленск и другие города. ГТРК «Ока » сообщает, что в Рязанской области живёт более 2 тысяч евреев, сотни людей имеют еврейские корни.

15 августа в администрации Рязани состоялся диалог с участием представителей древних городов, собравшихся на международный форум. Участники обменялись опытом по сохранению исторической среды. В ходе презентаций представителей городов разных стран отмечали, что у всех у них одинаковые задачи: уравновесить историческую и новую среду, ведь любой город – живой организм и не может не развиваться. В докладах приводились примеры удачного соседства древнего центра и новых районов, исторической и современной застройки, а также удачной реставрации старых зданий. Выступающие отмечали необходимость системного подхода к размещению рекламы и информации, которая оказывает существенное влияние на внешний облик города. Опыт по сохранению исторической среды многих городов, представленных на форуме, выглядел впечатляющим, но и Рязань привела отдельные удачные примеры. В частности, как образец восстановления памятника архитектуры был представлен реконструированное здание ликёро-водочного завода (ранее — винного склада) на улице Павлова.

В Рязани продолжается фестиваль «Небо России». В среду, 14 августа, после утреннего предполётного брифинга, на котором пилоты получили от спортивного директора первые задания и узнали точку старта, все 24 команды выдвинулись за город. Все пилоты успешно справились с заданиями. Завершился первый спортивный полет аэростатов на левом берегу Оки около населенного пункта Красный Восход.

В посёлке Мирный в Рязани состоялось торжественное открытие проекта местной инициативы ТОС «Дорога к олимпийским медалям». Теперь на улице Тюленина есть детский игровой комплекс для дошкольников, спортивный комплекс и крытая площадка с тренажёрами для подростков и взрослых. С 2015 года площадка стала местом проведения субботников и праздников, спортивных эстафет и соревнований. Красную ленточку перерезали самые юные жители посёлка. Далее состоялся концерт, организованный активистами ТОС совместно с отделом по работе с общественными проектами и развитию самоуправления и управления делами аппарата администрации города Рязани. В открытии площадки приняла участие депутат городской Думы Светлана Попова. Финалист городского конкурса «Таланты нашего двора», активист ТОС «На Прудной» Ульяна Туманова выступила с музыкальным подарком.

В среду, 14 августа, в 14.30 у дома №11 на 7-м Мервинском проезде в Рязани произошло ДТП с участием нетрезвого водителя. По данным ГИБДД, 52-летний житель Рязани не справился с управлением автомобилем «УАЗ Патриот» и совершил наезд на препятствие – забор. Водителю потребовалась помощь медиков. Также выяснилось, что виновник ДТП был в нетрезвом виде – прибор показал 1,033 мг/л в выдыхаемом воздухе. Проводится проверка.

Исполняющая обязанности главы администрации Рязани Елена Сорокина провела личный приём граждан. В числе вопросов, которые были рассмотрены в ходе приема, – ремонт дорожного полотна, вопросы благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства, сообщает сайт администрации города. Так, к руководителю городской администрации обратились жители дома №26 по ул. Зубковой с просьбой о принятии мер к владельцам автотранспортных средств, паркующим свои автомобили под окнами жилого дома. Елена Сорокина поручила управлению ЖКХ и префектуре Октябрьского района оказать содействие в установке ограждения, препятствующего въезду транспорта на зеленую зону придомовой территории. Также на прием пришли инициативные жители, проживающие на ул. Старое село. Среди просьб, озвученных заявителями, – ремонт моста через реку Песоченка. Присутствующим пояснили, что работы по ремонту моста соединяющего ул. Бугровка и ул. Старое село будут включены в муниципальное задание МБУ «ДБГ» в 2020 году. На личном приеме была рассмотрена просьба заявителей о восстановлении асфальтобетонного покрытия дворовой территории на Касимовском шоссе в районе дома №54. Елена Сорокина поручила специалистам управления благоустройства города обследовать территорию, а по итогам принять соответствующие меры. Всего в ходе личного приема были рассмотрены обращения 5 заявителей, по всем озвученным вопросам даны необходимые поручения соответствующим структурным подразделениям и курирующим заместителям.