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Рязанцы пробежали «соборную версту»

В воскресенье, 15 сентября, в Рязани прошел ежегодный открытый легкоатлетический кросс «Рязанская соборная верста».

Старт был дан на Соборной площади. Участниками кросса стали учащиеся спортивных, общеобразовательных школ, а также все желающие, которые предпочитают активный отдых. Более 600 человек в разных возрастных группах пробежали «соборную версту». Победители получили призы, медали и памятные грамоты.

– Сегодня заниматься спортом не только здорово, но еще и модно. Своим участием в данных соревнованиях вы показываете всем жителям нашего города, что спорт надо любить и быть с ним всегда, – обратился к участникам заместитель начальника управления по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани Кирилл Сосунов.

Ежегодный массовый забег проводится с целью популяризации бега, пропаганды здорового образа жизни, выявления сильнейших спортсменов, приобщения рязанцев к регулярным занятиям физической культурой.

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