Рязанцам старше 60 лет не рекомендуют посещать кафе

На очередном заседании оперативной группы по противодействию распространения коронавируса были даны поручения организациям общественного питания.

В барах, ресторанах, кафе и других предприятиях общественного питания столы, стулья и иной инвентарь должны стоять на расстоянии не менее 1 метра друг от друга. Посетителей должны пускать в зал обслуживания только после мытья рук с мылом, а также обработкой кожными дезинфицирующими средствами (в том числе средствами на основе изопропилового или этилового спирта).

Рекомендовано не допускать к работе персонал, имеющий признаки респираторных заболеваний, повышенную температуру тела, а также вернувшихся в течение последних 2 недель из стран, неблагополучных по коронавирусу.

Персоналу предлагается настоятельно рекомендовать посетителям старше 60 лет воздержаться от посещения заведения общественного питания, сообщает сайт регионального правительства.