Рязанцам рассказали, как продлить транспортную карту

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Согласно распоряжению губернатора Рязанской области Николая Любимова горожанам рекомендовано оставаться дома, за исключением особых случаев.

Управление дополнительных мер социальной поддержки и сольной помощи информирует, что для продления транспортной карты «Льготная» гражданин может связаться со специалистами по телефонам: 44-65-68, 44-23-71 или направить документ, подтверждающий льготу, по адресу электронной почты: omsp@admrzn.ru.

Расскажите об этой возможности пожилым родственникам и знакомым. Берегите себя и своих близких!