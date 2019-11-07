Руководитель минтранса проверил рязанские дороги

Глава регионального Минтранса Вадим Решетник проверил рязанские дороги, которые были отремонтированы в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Вместе с представителями минтранса, Дирекции дорог Рязанской области т с подрядчиками министр оценил качество проведённых работ, отметил недостатки, которые предстоит устранить и определил сроки окончательной приёмки объектов.

На улицах Чкалова, Весенняя и Грибоедова основные работы завершены, но есть недочёты, которые подрядчик должен устранить перед сдачей. В частности, министр остался недоволен качеством ремонта тротуаров, установки бордюров, устройства люков инженерных коммуникаций.

Вадим Решетник отметил, что эти недостатки нужно устранить в самые сжатые сроки.

Как сообщает сайт регионального минтранаса, подобная инспекция незавершённых объектов в Рязани проходила в октябре. За прошедшие три недели, по мнению участников ноябрьской инспекции, на большей части проблемных объектов существенных сдвигов достигнуто не было.