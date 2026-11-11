В уставе Рязани появятся новые правила по спорту для взрослых и работе администрации

10 ноября в Рязани состоялись публичные слушания, посвященные внесению изменений в Устав города. Проект документа разработан для приведения отдельных положений основного закона города в полное соответствие с действующим федеральным и региональным законодательством.

Планируемые изменения касаются вопросов организации местного самоуправления, деятельности представительного органа и уточнения отдельных аспектов местного значения. В частности, предполагается упразднение института муниципального жилищного контроля с 1 сентября 2026 года.

Кроме того, будет организовано дополнительное образование взрослых по программам спортивной подготовки в муниципальных образовательных учреждениях. Уточняются полномочия главы администрации города и её структурных подразделений.

Также в статье 2, которая определяет статус городского округа, будет указано на присвоение Рязани почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести» и почетного звания Рязанской области «Город воинской доблести».

По итогам обсуждений будет подготовлено итоговое заключение о результатах публичных слушаний. Этот документ рассмотрит профильный комитет Рязанской городской Думы.