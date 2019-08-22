На главную Рязань Власть Николай Любимов: выводы по поводу аварийной опасности покрытия моста через Оку пока...
РязаньВластьОрганы властиПравительство

Николай Любимов: выводы по поводу аварийной опасности покрытия моста через Оку пока не сделаны

Окончательные выводы по поводу аварийности покрытия моста через Оку в Рязани будут сделаны в рамках уголовного дела, возбуждённого после недавней аварии с погибшим и пострадавшими. Пока утверждать, что именно покрытие стало причиной аварии нельзя. Об этом губернатор Рязанской области Николай Любимов сообщил на пресс-конференции 22 августа.

По мнению губернатора, покрытие в любом случае «нуждается в изменениях», так как оно неровное. Сейчас идёт поиск специалистов, которые сделают новое покрытие по другой технологии.

Любимов поддерживает введение ограничения скорости и видеонаблюдение на мосту, если такое решение примет ГИБДД. Глава региона также считает, что все участники дорожного движения должны более бережно относиться к своей жизни, быть внимательными и соблюдать скоростной режим.

Загрузка...

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Николай Любимов рассказал о строительстве нового онкоцентра в Рязани

Николай Любимов прокомментировал ситуацию с возможным закрытием свалки в Турлатово

Молочный фестиваль «За Окой пасутся КО…» в 2019 году состоится

После «Лесной сказки» дети из Иркутска отказались от всех предложенных вариантов отдыха в Рязанской области

ФК «Рязань» выбыл из борьбы за Кубок России

Николай Любимов: выводы по поводу аварийной опасности покрытия моста через Оку пока не сделаны

В Ростовской области пропал ребёнок

В Рязани наградят учителей, которые подготовили стобалльников по ЕГЭ

В ДТП в центре Рязани пострадали три человека

В Касимовском районе пьяный москвич улетел в кювет на внедорожнике

В больнице имени Семашко появился современный аппарат ОКТ

video

В День юбилея Российского флага рязанцам вручили награды

Рязанец через суд получил деньги за залитую квартиру

Рязанцев приглашают на субботник в Старое Зимино

Полицейские инициативно раскрыли кражу ворот с футбольного поля в селе Сотницыно Сасовского района

В Рязани раскрыли кражу у пациента поликлиники

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Сергей Карабасов написал заявление об уходе по собственному желанию

Аркадий Фомин: Экономика и социальная сфера страны во многом зависят от научного прогресса

Николай Любимов: Нам необходимо стремиться к стопроцентной собираемости налогов