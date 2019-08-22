Николай Любимов: выводы по поводу аварийной опасности покрытия моста через Оку пока не сделаны

Окончательные выводы по поводу аварийности покрытия моста через Оку в Рязани будут сделаны в рамках уголовного дела, возбуждённого после недавней аварии с погибшим и пострадавшими. Пока утверждать, что именно покрытие стало причиной аварии нельзя. Об этом губернатор Рязанской области Николай Любимов сообщил на пресс-конференции 22 августа.

По мнению губернатора, покрытие в любом случае «нуждается в изменениях», так как оно неровное. Сейчас идёт поиск специалистов, которые сделают новое покрытие по другой технологии.

Любимов поддерживает введение ограничения скорости и видеонаблюдение на мосту, если такое решение примет ГИБДД. Глава региона также считает, что все участники дорожного движения должны более бережно относиться к своей жизни, быть внимательными и соблюдать скоростной режим.