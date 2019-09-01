МХК «Рязань» проиграл товарищеский матч с СХК «Тропик»

Первого сентября в Рязани прошел второй товарищеский матч между командами МХК «Рязань» (Рязань) и СХК «Тропик» (Тула). Данную игру рязанские спортсмены проиграли со счетом 3-6, сообщает паблик «ХК «Рязань» и МХК «Рязань» в соцсети ВКонтакте.

Напомним, что в последний день лета игроки обеих команд проводили первый товарищеский матч между собой, и гости оказались разгромлены со счетом 2-9. На вторую игру тренеры рязанской дружины выпустили экспериментальный состав: в него вошли те игроки, которые еще не успели закрепиться в основе. Уже к 11-ой минуте тульские хоккеисты забили в ворота рязанского клуба три шайбы, а рязанцы успели ответить лишь одним голом. Остальное время игры проходило под диктовку туляков, все старания горожан не привели к успеху, хотя в заключительной двадцатиминутке хозяевам поля удалось поднять темп игры и довести разрыв в счете до минимума (на табло горели цифры 3-4 в пользу «Тропика»).

Отметим, что данная встреча стала не последней между двумя командами. Уже 7 сентября МХК «Рязань» и СХК «Тропик» снова сойдутся в битве, чтобы выяснить, кто сильнее. Третий товарищеский матч будет проходить на площадке туляков.

Фото: паблик «ХК «Рязань» и МХК «Рязань»