В Рязани врачи удалили тромб при инсульте у заядлого курильщика и алкоголика за 55 минут

В Рязанской областной клинической больнице спасли 47-летнего мужчину, перенесшего острое нарушение мозгового кровообращения. Благодаря слаженным действиям медиков и своевременному оказанию помощи пациент избежал тяжелой инвалидности и уже выписан домой.

Инцидент начался с того, что мать мужчины обнаружила его без сознания и немедленно вызвала бригаду скорой помощи. Медики на месте предварительно диагностировали инсульт и в экстренном порядке доставили пациента в ОКБ.

При сборе анамнеза выяснилось, что пациент относится к группе высокого риска. Мужчина оказался заядлым курильщиком, злоупотреблял алкоголем и в последние годы игнорировал профилактические осмотры, считая диспансеризацию лишней тратой времени.

После осмотра и подтверждения диагноза врачи регионального сосудистого центра немедленно приняли решение о проведении тромболизиса.

«Тромболитическая терапия — это высокоэффективный метод лечения ишемического инсульта. Специальный препарат растворяет тромб, перекрывший доступ крови к мозгу, и восстанавливает кровоток, что позволяет избежать необратимых повреждений. Однако важно помнить, что тромболизис проводится исключительно в стационаре и строго в первые 3-4 часа после появления первых симптомов», — отметил заведующий рентгеноперационным ангиографическим кабинетом регионального сосудистого центра Дмитрий Суров.

Благодаря тому, что мать пациента вовремя забила тревогу, а врачи уложились в критическое окно, инсульт прошел без тяжелых осложнений. Сейчас мужчина уже выписан для дальнейшего наблюдения по месту жительства. Врачи напоминают, что отказ от вредных привычек и регулярные медицинские осмотры — главная профилактика сосудистых катастроф.