В Саратове пенсионер «подорвался» в туалете из-за брошенного окурка

Неудачный эксперимент с чисткой выгребной ямы привел к пожару и госпитализации пожилого мужчины в Балашове Саратовской области. Об инциденте сообщили в региональном управлении МЧС.

ЧП произошло в минувшую субботу, 20 июня, в частном домовладении на улице Коммунистической. Хозяйка дома решила почистить уличный туалет и, воспользовавшись сервисом доставки, заказала на маркетплейсе карбид кальция. Женщина засыпала химическое вещество прямо в выгребную яму, не подозревая о том, какую опасность это таит.

При контакте с водой, которая всегда присутствует в сливной яме, карбид кальция вступает в бурную химическую реакцию. В результате этого процесса начинает активно выделяться ацетилен — крайне пожаро- и взрывоопасный газ, который быстро заполнил замкнутое пространство туалета.

65-летний хозяин дома не был посвящен в планы жены по «химической» уборке. Выйдя во двор, мужчина просто бросил докуренный окурок в отверстие туалета.

Мгновенно произошло возгорание паров ацетилена. Произошла мощная вспышка, от которой на пенсионере загорелась одежда. Мужчина получил термические ожоги и был экстренно госпитализирован в больницу.