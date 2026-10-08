У аргентинца и россиянки, встретившихся в Японии, родился ребёнок в Рязани

В Рязанском перинатальном центре произошло радостное событие — на свет появился мальчик по имени Иван. История его родителей — российско-аргентинской пары Натальи и Пабло — заслуживает отдельного рассказа, ведь их встреча стала результатом удивительного переплетения культур, семейных традиций и любви к аргентинскому танго.

Как рассказывает сам Пабло, связь его семьи с Россией имеет глубокие исторические корни. Его прадед — аргентинский пианист и дирижёр танго Освальдо Пуглиезе — в 1959 году отправился в незабываемое турне по Советскому Союзу, продлившееся более 60 дней. Влияние его музыки на советскую публику было ошеломляющим и породило настоящую любовь к уникальному аргентинскому стилю.

«Для меня, как и для многих аргентинцев, Россия имеет особое значение. В Аргентине существует множество русских общин и кварталов, что связано с миграцией русских, начавшейся ещё в 1881 году. С детства в школах мы много узнаем о русской культуре: нас знакомят с русскими художниками, музыкантами, несравненным русским балетом. В университете такие кинорежиссёры, как Андрей Тарковский, вдохновляют нас в искусстве и в самой жизни. И в итоге для жизни выбрали именно эту далекую страну», — делится Пабло.

В 2018 году, в рамках чемпионата мира по футболу в России, Пабло получил премию от National Geographic за лучшую спортивную фотографию. Спустя несколько лет он выиграл стипендию в Японии, куда и отправился учиться и представлять свои работы. Именно в японской студии танго он и познакомился с необыкновенной девушкой, которая в итоге стала его женой.

Сегодня Наталья и Пабло — не только супруги, но и партнеры по жизни и по танго. Вместе они ведут занятия по аргентинскому танго для начинающих и продвинутых в собственной школе в Рязани.

Особые слова благодарности Пабло адресовал медицинскому персоналу Рязанского перинатального центра.

«Хочу поблагодарить весь медицинский персонал за проявленную человечность, за то, что приняли меня как своего. Моя тактичность и незнание русского языка ни на секунду не стали препятствием к взаимопониманию», — отметил счастливый отец.

Несмотря на то, что в России сейчас непростой период,Пабло подчеркивает: «Мне и в голову не приходило бояться приехать в Россию. Россия — очень красивая страна, всесторонне богатая. А русская кухня очень вкусная — жена научила меня готовить борщ».

Вместе с супругой семья с радостью ждет всех работников центра и рязанцев на своих уроках аргентинского танго.