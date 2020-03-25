Любимов перечислит половину зарплаты на поощрение медиков

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Губернатор Рязанской области Николай Любимов собирается перечислить половину месячной зарплаты на поощрение медработников. Об этом он заявил во время осмотра больницы имени Семашко в Рязани.



Глава региона отметил, что из-за коронавируса медики и студенты-волонтёры «сейчас будь здоров, как пашут и очень большую помощь приносят». Любимов также призвал последовать его примеру и членов правительства Рязанской области. При этом он отметил, что никого заставлять не будет.



Также губернатор поручил зампреду правительства Светлане Горячкиной срочно подготовить предложения по организации единовременной выплаты медикам из областного бюджета.



Деньги на поддержку медработников Николай Любимов перечислит в фонд поддержки социальных инициатив «Единой России».

