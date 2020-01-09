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Как получить российский паспорт без лишней суеты?

Рязанцы могут подать заявление на получение или замену паспорта гражданина РФ в электронном виде. Как сообщает сайт регионального УМВД, сделать это можно на сайте Госуслуг.

– Главное преимущество этого способа – Вы приходите в подразделение только один раз, для получения документа, – отметил замначальника Управления по вопросам миграции регионального УМВД Сергей Щербатов.

Порядок оформления следующий:

  • Вы подаёте заявление в электронном виде;
  • Ждёте решение об оформлении или отказ с указанием ошибок. Рассмотрение заявления происходит уже на следующий день;
  • Если заявление подано правильно, вы получите приглашение в подразделение;
  • Получив приглашение, записываетесь на приём через Единый портал Госулуг (в течение 30 дней);
  • Если Вы принесете требуемый набор документов (фото, старый паспорт, свидетельство о рождении, о браке о детях т.д.) и оплатили госпошлину, то новый паспорт будет оформлен в течение часа или, по соглашению, в другое удобное для вас время

Как же подать заявление на сайте Госулуг? Войти на портал, используя персональные данные. Затем в меню «Каталог услуг» выбрать пункт «Паспорт гражданина РФ».

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