Большая уборка на озерах рязанской Мещеры пройдет 10 октября

Экологический Рязанский Альянс (ЭРА) объявил о старте традиционной акции «Большая уборка», в рамках которой активисты приведут в порядок природные территории, где отсутствует официальный сбор мусора. Например, на озерах или в лесу, а также в некоторых местах в городской черте.

Акция запланирована на субботу, 10 октября. Точкой сбора всех неравнодушных станет магазин «Ласточка», где участников будут ждать в 11:00. Основной локацией для уборки в этот день станут озера рязанской Мещеры, точное место проведения работ организаторы сообщат дополнительно.

Организаторы подчеркивают, что участие в таких мероприятиях — это не только способ сделать родной край чище, но и прекрасная возможность провести выходные на природе в кругу единомышленников. С собой рекомендуется взять термос с горячим напитком и что-нибудь перекусить. Перчатки и мешки для мусора будут предоставлены.

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