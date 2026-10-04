Изображение от frimufilms на Freepik
Экология, природа, животные

Большая уборка на озерах рязанской Мещеры пройдет 10 октября

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Экологический Рязанский Альянс (ЭРА) объявил о старте традиционной акции «Большая уборка», в рамках которой активисты приведут в порядок природные территории, где отсутствует официальный сбор мусора. Например, на озерах или в лесу, а также в некоторых местах в городской черте.

Акция запланирована на субботу, 10 октября. Точкой сбора всех неравнодушных станет магазин «Ласточка», где участников будут ждать в 11:00. Основной локацией для уборки в этот день станут озера рязанской Мещеры, точное место проведения работ организаторы сообщат дополнительно.

Организаторы подчеркивают, что участие в таких мероприятиях — это не только способ сделать родной край чище, но и прекрасная возможность провести выходные на природе в кругу единомышленников. С собой рекомендуется взять термос с горячим напитком и что-нибудь перекусить. Перчатки и мешки для мусора будут предоставлены.

Возрастное ограничение 0+.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
Военный эксперт назвал точки запуска БПЛА на Ростовскую область
Следующая статья
Карасин заявил о возможности переговоров России, США и Украины

Популярные материалы

Новости России

Стало известно, какое наследство оставил Анатолий Кашпировский

Сам Кашпировский в многочисленных интервью неоднократно подчеркивал, что все свое имущество он заранее переписал на родных и близких.
Новости России

Кашпировский перед смертью признался в главных ошибках своей жизни 

Кашпировский вспоминал, что побывал в США более 200 раз. В течение двух лет он выступал на американском телевидении, однако позже столкнулся с ограничениями из-за русского языка.
Происшествия

Сотрудники полиции работают на месте трагического ДТП на въезде в Рязань

По предварительной информации, в результате аварии водитель и пассажир автомобиля «Киа Спортейдж» погибли на месте происшествия.
Новости Касимова

Ушёл из жизни почётный гражданин Касимова Евгений Герасимов

С 1981 по 1993 год он трудился в порту Касимов, пройдя путь от сменного электромеханика плавкрана № 27 до моториста-рулевого теплохода «ПМ-402».
Интересное

Тамара Глоба предупредила о переменах в октябре 2026 года и назвала важные даты

Тамара Глоба назвала важные даты октября 2026 года. Астролог рассказала, когда стоит проявить особую осторожность в поездках, отношениях и финансовых вопросах.
Темы
Все события Рязани и области

Ночные заморозки и дневные дожди ожидаются в Рязанской области 5 октября

Температура воздуха опустится до значений от -1°С до +4°С. Жителям восточных районов региона стоит быть особенно внимательными.
Новости России

Военный эксперт назвал точки запуска БПЛА на Ростовскую область

В ночь на 4 октября дежурные расчеты ПВО успешно отразили массированную атаку, сбив не менее 100 вражеских беспилотных летательных аппаратов над территорией 12 районов Ростовской области.
Интересное

Тамара Глоба назвала главных везунчиков октября на фоне редких планетных явлений

Месяц начинается с редкого астрономического сюжета: 3 октября Венера переходит в ретроградное движение в знаке Скорпиона, 15 октября Плутон выходит из попятной фазы, а 24 октября к ретро-циклу присоединяется Меркурий.
Происшествия

В Касимовском округе обнаружили тело пропавшего 58-летнего мужчины

Информация об исчезновении местного жителя 1968 года рождения поступила в поисковые отряды утром в воскресенье, 4 октября. По имеющимся данным, мужчина пропал накануне, 3 октября.
Общество

Рязанский ЗАГС показал фото молодоженов, сыгравших свадьбу в день рождения Есенина

3 октября стало по-настоящему символичной датой для рязанских пар, решивших соединить свои судьбы в день рождения одного из самых известных поэтов.
Новости России

Доктор медицинских наук объяснил феномен успеха Анатолия Кашпировского

Почему миллионы зрителей безоговорочно верили телевизионным сеансам исцеления и действительно чувствовали улучшение самочувствия? Ответ на этот вопрос дал профессор и доктор медицинских наук Сергей Бубновский.
Новости России

На Иркутском алюминиевом заводе ввели масочный режим из-за сообщений о чуме

Фоминых также призвал коллектив внимательно следить за своим самочувствием и при малейших симптомах незамедлительно обращаться за медицинской помощью.
Погода

Температурные качели и первый мокрый снег ожидаются в октябре в Рязанской области

Октябрь 2026 года в Рязанской области пройдет по классическому осеннему сценарию, однако жителям региона предстоит пережить заметные температурные контрасты.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье