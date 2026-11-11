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Происшествия

Браконьерам из Рязани грозит до пяти лет тюрьмы за пустую сеть

Автор Анастасия Мериакри

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Шацкий» пресекли попытку незаконного вылова рыбы в реке Цна. Двое местных жителей задержаны с поличным, в отношении них уже возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, стражи порядка регулярно патрулируют акваторию реки, уделяя особое внимание местам, где ранее уже фиксировались случаи браконьерства. Во время очередного рейда в районе села Ямбирино полицейские обнаружили в воде незаконно установленную рыболовную сеть.

Чтобы выявить организаторов незаконного промысла, сотрудники уголовного розыска приняли тактическое решение и организовали на берегу пункт скрытого наблюдения. Эта мера полностью оправдала себя. Вскоре к месту установки снасти подошли двое мужчин. Как только они попытались извлечь сеть из воды, оперативники задержали их с поличным. Примечательно, что на момент задержания сеть оказалась пустой, однако сам факт использования запрещенного орудия лова уже является серьезным правонарушением.

В ходе разбирательства выяснилось, что к браконьерству причастны 66-летний и 43-летний местные жители. Дознаватель полиции возбудил в их отношении уголовное дело по части 3 статьи 256 Уголовного кодекса РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов). Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.

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