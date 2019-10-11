Главврачу Рязанского онкодиспансера присвоено звание ««Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации»



Указом президента РФ главному врачу Рязанского областного клинического онкологического диспансера, главному внештатному онкологу министерства здравоохранения Рязанской области Михаилу Евгеньевичу Рязанцеву присвоено Почетное звание ««Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации». Об этом сообщает сайт минздрава Рязанской области.

Михаил Рязанцев – врач высшей квалификации, закончил Рязанский медицинский институт в 1983 году, общий медицинский стаж 37 лет. С 2005 года возглавляет Рязанский онкодиспансер. Награждён нагрудным знаком «Отличник здравоохранения РФ» и Памятным знаком Губернатора Рязанской области «Благодарность от земли Рязанской».