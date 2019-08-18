Елена Митина приняла участие в церемонии закрытия VII Международного фестиваля гончаров

В субботу, 17 августа, во Дворце культуры города Скопина прошла церемония закрытия VII Международного фестиваля гончаров. Перед началом торжественного мероприятия все желающие смогли посмотреть работы мастеров, созданные в рамках фестиваля.

С приветственным словом к собравшимся обратились депутат Государственный Думы ФС РФ Елена Митина, глава администрации муниципального образования – городской округ город Скопин Олег Асеев, профессор Московской государственной художественно-промышленной академии имени Строганова, член Всероссийского художественного Совета по народным художественным промыслам, председатель жюри Фестиваля Ралия Мусина.

– В этом году фестиваль собрал гончаров из разных стран и городов, представляющих разные школы, техники, цветовые решения. Но их всех объединяет профессионализм, желание сохранить традиции промысла и привнести что-то своё, новое, современное, – отметила Елена Митина. – Фестиваль получился очень ярким, насыщенным и интересным. Уверена, что, посетив хоть один раз этот замечательный фестиваль, захочется вернуться в Скопин снова и снова. А это значит, что следующему фестивалю гончаров обязательно быть!

В фестивале приняли участие мастера из Белоруссии, Абхазии, Узбекистана, Казахстана, Луганской народной республики, а также мастера из разных регионов России, среди которых – республики Крым, Татарстан, Коми; Ленинградская, Белгородская, Московская, Калужская, Смоленская, Тамбовская, Нижегородская, Вологодская, Челябинская, Омская, Кировская, Владимирская, Липецкая, Рязанская области, Краснодарский, Пермский, Красноярский края и другие.

Конкурс на лучшего гончара выиграл Виктор Отрашкевич (Краснодарский край), а конкурс на лучшую творческую работу на тему «Провинциальный русский город» – Нина Лабеева (с. Крутогорье, Липецкая область). Среди награжденных – много мастеров из Скопинкого района. Всем победителям и лауреатам конкурса были вручены дипломы и памятные подарки.

Продолжением мероприятия стал праздничный концерт скрипача Алексея Алексеева. Завершением вечера стало грандиозное фаер-шоу.