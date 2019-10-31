Елена Макаровская: Забота о детях начинается с заботы о себе

Есть такое выражение: «Когда у человека нет личной жизни, он занимается общественной!». Но к героине этой истории оно совершенно не относится. Эта молодая, сильная и очень красивая женщина руководит автономной некоммерческой организацией поддержки семьи и детства «ПроДетство», организует всевозможные конференции, семинары, фестивали и форумы и сама в них активно участвует, успевая при этом воспитывать четверых детей. Как же ей это удаётся? Об этом Елена Макаровская расскажет сама, а поможет ей в этом её верный друг, помощник и единственная дочь Александра.

– Елена, как у вас всё это получается?

– Даже не знаю, как это получается. Сама жизнь, наверное, так устроила. Пожалуй, я сильно изменилась после 25 лет, когда вышла замуж. На многие вещи стала смотреть иначе. В подростковом возрасте у меня был депрессивный взгляд на происходящее вокруг. Очень глубоко пыталась всё анализировать, любила заниматься самокопанием. А когда начали появляться дети, на это перестало хватать времени. Изменения произошли в процессе, мне пришлось расти и развиваться вместе с семьёй, вместе со своими детьми.

– То есть изначально не было такого плана, что будет много работы, много детей, много проектов и вы в центре этого всего?

– В юности я вела дневники, сейчас по ним можно отследить, что многое из того, о чём мечтала, сбылось. План был, может не такой чёткий. Но детей я хотела всегда. Сколько их будет – не задумывалась. Они просто к нам приходили сами, появлялись в своё время. Также и профессиональная деятельность складывалась.

– Где берёте силы, чтобы всё успеть и не потерять интерес?

– Внутренних ресурсов достаточно много. Есть и внешние источники. И ещё — сейчас не хватаюсь за всё сразу, как раньше, стараюсь расставить приоритеты. Что важно на текущий момент, то и делаю. Бывает так, что процесс идёт не так, как бы хотелось бы, словно сталкиваешься с сопротивлением, просто оставляю его на время и занимаюсь чем-то другим.

– Под внешними ресурсами вы что имеете в виду?

– Внешние ресурсы – это небо, закат, деревья, даже дорога от дома на работу и обратно тоже может быть источником силы иногда. Это творчество — живопись, пение, приготовление пищи, музыка, танец, книга, чашка вкусного чая. Ресурсом может стать любой момент, когда ты оказываешься наедине с собой и можешь подумать о каких-то вещах, на которые не хватает иной раз времени. Люди – тоже очень ценный ресурс, вокруг меня огромное количество замечательных добрых людей, которые вдохновляют, заставляют расти и соответствовать их уровню. Для меня каждый человек – это учитель, наставник, который пришёл зачем-то в мою жизнь.

– Что появилось раньше в вашей жизни – семья и дети или общественная работа?

– Дети и семья. Более того, профессиональный интерес вырос из семьи опять же. Я никогда не думала, что стану волонтёром. Но был год, когда нам всем пришлось очень туго. Болел дедушка, и вся семья была вынуждена изменить абсолютно всё, переехать в другой город, пойти на какие-то жертвы. Тогда впервые узнала, с какими проблемами встречаются люди «серебряного возраста». Старшее поколение для меня всегда было какой-то основой, корнями. Всегда очень близко общалась со своими дедушками и бабушками, поэтому первой мыслью было создать фонд помощи старикам. Я долго жила с этой идеей. Потом случились пожары в Рязанской области, и по велению сердца стала волонтёром, начала помогать тем, кто оказался в трудной ситуации, тогда же встретила Инну Сучкову, с которой мы до сих пор идём плечом к плечу.

С тремя детьми на нас с мужем начали сыпаться вопросы от друзей, от знакомых друзей, как кормить, чем лечить, что делать в той или иной ситуации. Почувствовала себя телефонным консультантом, непрерывной «горячей линией». Стало очевидно, что семьям нужна поддержка, связь между поколениями прервалась уже давно, а интернет в то время был ещё не так развит. Почувствовала, что могу быть полезной, и получила второе образование – психологическое. И именно дети дали мне силы для этого! К слову, какое-то время, в самом нежном возрасте, младший, Федор посещал со мной лекции и бывал на различных конференциях и форумах. Мне кажется, ему это, безусловно, пошло на пользу!

– Знания в педагогике и психологии помогают или мешают в семейной жизни, в отношениях с мужем, с детьми?

– Смотря, в каком контексте. Когда знаешь, почему так происходит, причины возникновения тех или иных ситуаций, процессов, то, конечно, это поддержка. А если я кого-то хочу «вылечить», причинить пользу, то скорее вредят. Надеюсь, что научилась выключать психолога и оставаться в роли мамы и жены. И даже от близких я порой слышу: «Ты же психолог!» В жизни я обычный человек, весьма эмоциональный.

– Помогая другим семьям, не лишаете ли вы чего-то своих родных – времени, внимания, заботы?

– Конечно, бывает, что какие-то проекты занимают огромное количество времени. Но я успокаиваю себя тем, что у нас бывают минуты, которые крайне важны и более качественны. И вот их я не упускаю. Это и наши обнимашки, и смотрение друг другу в глаза, и душевные беседы, когда можем и смеяться, и плакать, иногда одновременно. Сейчас, дети достаточно большие, мы стараемся посещать различные концерты, спектакли все вместе. Но для меня приятнее всего, когда мы все вместе выбираемся на природу. Забавно, но до прошлого года я не умела ездить на велосипеде, благодаря нашим прогулкам, мастер-классам мужа и детей мне удалось освоить два колеса. Это был очень весёлый месяц!

Сейчас такой период, когда я больше с семьёй, чем в работе. Я стала избирательнее относиться к проектам. Когда мы начинаем кого-то учить, даем рекомендации, большое значение имеет личный опыт. И если мы сами не выполняем свои советы, если наши глаза не горят, нам не поверят.

– Саша, тебе хватает маминого внимания?

Саша: Да. Но всё равно хочется, чтобы мама почаще оставалась дома, чтобы мы больше времени проводили с ней вместе, только вдвоём.

Елена: У нас бывают такие «девочковые» дни, когда мы всё время проводим вместе. Сейчас, например, у нас новое совместное увлечение – мы вместе ходим на мастер-классы в галерею Виктора Иванова. Это погружение в мир живописи очень успокаивает. И опять же, из личного опыта, из семейной жизни родилась идея организовать совместные арт-мероприятия для детей и родителей. Мы сейчас обсуждаем с галерей такой проект.

А супруг поддерживает ваши начинания?

– Мой супруг – самый главный доброволец. Я всегда говорю, что наш папа только грудью не кормит! А всё остальное он умеет.

– Владимир пришёл к общественной деятельности вместе с вами? Или он и раньше этим занимался?

– Стараемся делать всё вместе, ведь хороший же повод провести время друг с другом. И общественной деятельностью стали заниматься вместе. И к вере мы пришли вместе. Как получить внимания друг друга? Сделать что-то вместе. Поэтому наша семья принимает участие почти во всех проектах, которые делаю я или наши друзья, это и фестивали «День Аиста», и «Ленточка памяти», и инклюзивная семейная гостиная «Объединяй возможности», и многие другие. Дети впитывают всё через дела, я придерживаюсь правила английской пословицы «Не воспитывайте ваших детей, воспитывайте себя…». Мне кажется это правильным. Мы не заставляем детей. Но глядя на нас и наше окружение, они не могут по-другому. Более того, и мы многому учимся у них, постоянно взаимодействуем с ними, прислушиваемся друг к другу, мы не можем быть идеальными, если мы не правы в чём-то, то всегда стараемся признавать свои ошибки, просим прощения. Зачастую их точка зрения очень интересная и актуальная, их советы оказываются нужными и ценными.



– Расскажите, как вы с мужем познакомились.

– В рабочей атмосфере. Вместе работали, дружили, а потом получилось совершенно естественно, что мы решили создать семью. Мы прошли очень серьёзные испытания, и все они стали фундаментом для нашей семьи. Вместе мы уже 16 лет.

– Серьёзный срок! Наверняка отношения и чувства как-то трансформировались за это время.

– Конечно, но эмоций и сейчас по-прежнему много, как и в самом начале пути. Как и раньше, ищем истину в споре, ссоримся и миримся. Я чувствую огромный потенциал, есть куда расти, к чему стремиться. И мы уже не просто супруги. Мы и коллеги, и соратники, и друзья, и даже подружки. Ему могу доверить все. Супруг за эти годы стал самым близким человеком для меня.

Саша: А как же я?

Елена: Вы для меня все очень близкие. Но папа – самый близкий!

– Решение о многодетной семье было обоюдным или так сложилось?

– Решение было обоюдным, хотя мы оба выросли в семьях, где было двое детей. Так получилось, что первый и третий дети пришли к нам сами, а второго и четвёртого мы планировали и очень ждали.

– Саша, как ты отнеслась к тому, что у тебя появились братья?

– Когда появился второй брат, мне было два года, даже меньше. Не помню, как я к нему отнеслась. Младший брат родился, когда я была уже в более осознанном возрасте. Я очень радовалась, хотя мне больше хотелось сестрёнку Аню. Но брат тоже хорошо! Я его очень люблю!

– Тебе никогда не хотелось быть единственным ребёнком в семье?

Саша: Бывало такое! Иногда хотелось, чтобы мама и папа были только мои! Но потом я вспоминаю про братьев, как мы с ними играли, как они меня защищали, а я их, и думаю, что с братьями лучше!

Елена: Сейчас в нашей семье идёт серьёзное обсуждение на тему принятия приёмного ребёнка. Если лет пять назад я на это не подписалась бы, то сейчас мы уже говорим об этом. Моя работа в сфере профилактики социального сиротства не могла не сказаться, конечно же. Но для меня главное, чтобы все члены семьи были за это решение. Было время, когда мы обсуждали эту идею с мужем. А сейчас инициатива исходит уже от старших детей. Только у Фёдора пока есть сомнения.

Саша: Просто он ещё маленький, и не хочет терять своих преимуществ как самый младший. Но Фёдор очень умный для своего возраста, он о многом размышляет, многое осознаёт.

– Одни многодетные мамы жалуются на постоянную занятость и усталость, и их можно понять – ведь забот у них втрое или даже вчетверо больше, чем у обычных. Другие же утверждают, что тяжело с одним ребёнком, а после третьего количество не имеет значения. Вы к какой стороне относитесь?

– Я отношусь к мамам гибким. Мне кажется, что с одним ребёнком тяжелее. У Егора и Саши небольшая разница, они всегда были вместе, всегда очень хорошо играли. Но когда бабушки хотели помочь и забирали старшего, становилось труднее. Считаю, что многодетная семья – это такая естественная среда, в которой младшие впитывают опыт старших. В многодетной семье дети более адаптированы к жизни. Хотя везде есть свои плюсы и минусы.

– За учёбой насколько пристально следите?

– Честно говоря, почти не слежу. Это пришло из моего личного опыта. Помню, многих моих друзей корили даже за четвёрки, видела, как они по этому поводу переживали. Мои же родители считали, что они своё отучились, и теперь это только мой труд.

Я, конечно, могу расстроиться по поводу оценок, если вижу, что ребёнок поленился. В то же время понимаю, что оценка – это не показатель каких-то компетенций. Более того, иногда полезно двойку получить, чтобы иметь возможность исправить её. Главная мысль, которую я пытаюсь донести до своих детей: «Всё в твоих руках! Всегда всё можно исправить! Всегда можно развиваться, в любом возрасте!»

Для меня важнее идти за их интересами, развивать то, к чему они предрасположены сейчас. Любовь к тому, что ты делаешь, является для меня определяющим фактором, влияющим на качество результата, что у нас в итоге нашей деятельности получается.

– Расскажите, чем увлекаются ваши дети.

– Саша относится к тому типу людей, у которых «драмкружок, кружок по фото, а ещё и петь охота». Но это её выбор. У неё хорошо идут и математические науки, и творческие направления. Увлекается шашками, танцами, театром, живописью, поёт в хоре.

Старший Егор увлекается программированием, пишет коды для игр, делает сайты, разрабатывает приложения. В сентябре они с другом прошли отборочный тур и попали на Хакатон ВКонтакте и творили проекты в Санкт-Петербурге.



Муж любит выпиливать лобзиком и всех сыновей увлёк этим. Абсолютно все дети увлекаются лего. Коле нравится готовить для нас вкусные блюда. В марте я забронировала ему на летние каникулы место в онлайн-школе кулинарного искусства, и в течение двух месяцев он осваивал науку о вкусной и здоровой пище. Ещё он выпиливает значки из фанеры и даже пытается наладить это дело как бизнес. Вообще он всегда заботится о базовых потребностях, пока мы витаем в творчестве. Хотя Николай тоже творческая личность, настоящий актёр, буквально вчера вернулся из Москвы, где вместе с инклюзивным творческим объединением «Звёздочки» школы-интерната № 26 для слепых и слабовидящих детей принимал участие во Всероссийском фестивале инклюзивных театров.



Младший Фёдор очень музыкальный. Когда я разучиваю музыкальные партии, он всегда мне подпевает и попадает в ноты! Все вместе мы очень любим настольные игры, самые популярные у нас в семье Колонизаторы и Табу.

– Как же ко всем вашим делам, заботам и увлечениям добавилось пение?

– Вся моя деятельность с молодыми мамами, с беременными женщинами связана с пением. Оно всегда было в нашей русской культуре, помогало выживать. Пение полезно и для дыхания, и для развития речи, и для проработки негативных эмоций. Родители относились к числу слушателей, в детстве я тоже мечтала петь и учиться в музыкальной школе, но считалось, что у меня нет ни слуха, ни голоса. Пришлось наверстывать упущенное. Позже с друзьями мы всегда пели. Своих детей я укладывала всегда с колыбельной. Причём, могла в колыбельную превратить любую песню: и Цоя, и Гершвина, и Визбора.

В семье мы давно хотим заниматься вокалом, но нам сложно собраться всем вместе. С удовольствием участвовали в проекте Эллы Хрусталевой «Пой с семьей!». Когда начался набор в любительский хор в филармонии, я сразу откликнулась. Хор теперь действует на постоянной основе. Получаю огромное наслаждение от наших занятий. У нас потрясающий наставник Ирина Воликова – удивительная, харизматичная, профессиональная, само общение с ней придает сил и веру в себя. Она учит не просто петь, но и слышать друг друга (в хоре без этого никак). И это тоже огромнейший ресурс для меня, возможность проработать себя, как в анекдоте, «сделать хорошую маму» и прийти к детям и мужу в другом качестве. Ведь забота о других начинается с заботы о себе. Главное не переборщить!



– Саша, а ты бы хотела в будущем такую же семью, как у твоих родителей?

– Я бы хотела проводить больше времени с детьми. Насчёт многодетной семьи – как получится, главное, чтобы все были добрыми и помогали друг другу. И ещё я хотела бы, чтобы мы все жили в одном большом доме: и мама, и папа, и я, и мои дети! Я хочу остаться с мамой и всегда помогать ей!

– Елена, какие ценности вы хотите передать детям?

– Было бы замечательно, если бы они стали похожи на свою бабушку, маму супруга. Это удивительный, добрейший человек, который всегда готов всех поддержать и всем помочь. За всеми нашими делами, проектами стоит её невидимый подвиг, и мы бесконечно ей благодарны. Нам с мужем в первую очередь хочется, чтобы все принципы наших детей были основаны на вере. Для нас это основа всех основ. Опираясь на веру, можно достичь всего. Ещё хочу, чтобы они были добрыми и счастливыми. Именно в таком порядке – вера, доброта, счастье. Убеждена, что добрый и верующий человек обязательно будет счастливым!