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БК «Рязань» обыграл «Тверь» в первом домашнем матче

БК «Рязань» в пятом матче подряд разменял гроссмейстерский показатель в сто набранных очков в рамках группового турнира Первенства ЦФО. Обоснованность своего уверенного лидерства «зубры» в очередной раз более чем уверенно доказали в домашней игре с позапрошлогодним победителем соревнований БК «Тверь» — 101:55.

БК «РЯЗАНЬ» — БК «ТВЕРЬ» — 101:55 (23:12, 27:15, 27:12, 24:16)

БК «Рязань»: Эксанов (12), Самойленко (14), Абраменков (11 + 12 подборов), Дурандин (19 + 10 подборов), Куликов (20 + 12 подборов) – старт., Косичкин (18), Гущин (5), Буданов (2), Агафонов.

БК «Тверь»: Иванов (3), Рожков (2), Хребтов (16), Кудинов (5), Мальцев (1) – старт., Богданов (8), Марков (5), Чернояров (15), Гаврилов.

Судьи: Лаврик (Калуга), Мазнев (Воронеж).

29 февраля. Рязань. Спорткомплекс ДДТ. 100 зрителей.

Наставник БК «Рязань» Алексей Безнебеев не зря наигрывал в предыдущих встречах с ЦСП САЭС резервистов – игры с БК «Тверь» по разным причинам вынуждены пропустить капитан «зубров» Роман Хамитов и набравший в последнее время феерическую форму Дмитрий Князев. Справедливости ради, гости прибыли на матчи так же с проплешинами в составе – травмированы опытные Артем Пугачев (пару лет назад проходил предсезонку с рязанцами) и Антон Акатов, затемпературил Артем Денисов.

Хотя глубина состава у тверичей больше (18 игроков в заявке против 12 у рязанцев), лучше со своими кадровыми проблемами справились хозяева. Как и обещал в интервью, совсем другой настрой на серьезного соперника продемонстрировал Николай Абраменков, которому до трипл-дабла в итоге не хватило всего одной результативной передачи. Константин Куликов и Алексей Дурандин, хоть и намазали достаточно, уверенно реализовали преимущество БК «Рязань» под щитами, так же соорудив по дабл-даблу. С гаком переигрывала своих оппонентов и задняя линия «зубров», причем в любых сочетаниях исполнителей.

Подопечные Безнебеева сходу рванули вперед – 8:0. БК «Тверь» обозначил было сопротивление – 12:9 на 6-й минуте, но не более того. Уже к первому перерыву разница в счете стала двузначной, а в дальнейшем хозяева лишь оставляли отсечки увеличения своего отрыва на табло: 30:15 после «трешки» Николая Косичкина на 22-й минуте, 50:27 к экватору встречи, 57:27 счет сделал Николай Самойленко дальним броском на второй минуте третьей четверти, 92:42 – Алексей Дурандин из-под щита, когда играть оставалось еще 5.30.

Мог БК «Рязань» в этот день выиграть и больше, чем итоговые 46 очков (максимально было 95:42), но, традиционно доигрывая встречу игроками второй пятерки, в последние несколько минут заметно обеззубел в атаке. Тем не менее, к радости болельщиков, рязанцы вновь разменяли «сотню» набранных очков – точку в матче поставил из-за шестиметровой линии Николай Косичкин – 101:55. Столь результативная игра уже входит у «зубров» в привычку: сто очков наша команда разменяла пятый матч подряд и в 13-й раз за 23 встречи первенства.

Результат матча БК «Брянск» — «Русичи-2» — 86:55. Встречи ЦСП-«Динамо-Росэнергоатом»-САЭС – «МицуБаскет» перенесены на 14-15 марта. 

Положение команд: 1. БК «Рязань» — 22 победы/23 матча, 2. БК «Брянск» — 18/23, 3. «МицуБаскет» — 12/22, 4. БК «Тверь» — 10/23, 5. «Русичи-2» — 6/23, 6. ЦСП-«Динамо-Росэнергоатом»-САЭС – 0/22.

1 матча состоится повторный матч между БК «Рязань» и БК «Тверь», начало в 12.00.

Михаил СОЛДАТОВ, пресс-служба БК «Рязань»

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