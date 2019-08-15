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Бизнесмены из Вьетнама заинтересованы в рязанских товарах

В четверг, 15 августа, в областной научной библиотеке имени Горького прошел брифинг, приуроченный ко II Деловому форуму «Дни международного бизнеса в Рязанской области».

Он проходит в Рязани с 15 по 17 августа. В этом году деловая программа совпала с Форумом древних городов, который проходит в Рязани с 14 по 18 августа. Как отметил президент Рязанской торгово-промышленной палаты Татьяна Гусева, на деловой форум приехали представители из 60 стран, и ожидается провести около 400 переговоров.

Среди участников есть гости из Вьетнама. Представитель компании из этой страны Ван Туан Нгуен пообщался с журналистами и рассказал о своих планах и целях.

– Я вижу потенциал в регионе, а потому надеюсь на сотрудничество с Рязанью, – сказал Ван Туан Нгуен.

По его словам, Вьетнам хочет сотрудничать с Россией. Его компания занимается исследование фармацевтики и медицины, и некоторые рязанские предприятия уже заинтересовали гостей.

– С точки зрения долгой стратегии такой форум – это плюс. Подобный формат позволяет развивать регион, задавать тренды и приводить новых людей, – отметила вице-президент торгово-промышленной палаты РФ Елена Дыбова.

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