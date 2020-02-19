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Банк России выпустил памятные монеты к 75-летию Победы

В 2020 году исполняется 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. Центральный банк России не остался в стороне от этой даты. К юбилею Великой Победы в обращение выпущены памятные монеты. Об этом в среду, 19 февраля, управляющий региональным отделением Сергей Кузнецов рассказал журналистам.

Серебряная монета посвящена 75-летию Победы. Ещё одна серебряная монета номиналом 3 рубля посвящена 20-летию подвига десантников 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Также пятью монетами из недрагоценных металлов пополняется серия «Оружие Великой Победы». Они посвящены знаменитым конструкторам оружия П.М. Горюнову, Л.Л. Ермашу, А.И. Маслову, А.И. Судаеву и Ф.В. Токареву. Каждая монета выпущена миллионным тиражом.

В юбилейный год Рязанское отделение Банка России запускает проект «Экономика Победы».

– Все понимают, что Победа ковалась трудовыми ресурсами. Но и деньги играли очень важную роль. У нас много сведений и фактов. Мы планируем рассказать, какой ценой, в экономическом смысле, досталась Победа, – отметил Сергей Кузнецов.

На эту тему планируется переориентировать экспозиции музея рязанского отделения Банка России. Будут у Банка и свои тематические площадки в рамках городских мероприятий, посвящённых Дню Победы.

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