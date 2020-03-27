Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин поздравил мастеров сцены с Днём театра. приводим полный текст поздравления.

От имени депутатов Рязанской областной Думы и себя лично поздравляю вас с Международным Днем театра – праздником не только мастеров сцены, но и миллионов поклонников, почитателей вашего таланта!

Вы выполняете очень важную, благородную задачу – сохраняете традиции отечественного искусства, приобщаете людей к лучшим образцам российской и мировой театральной культуры, способствуете формированию эстетического вкуса, нравственному воспитанию подрастающего поколения.

Рязанский театр сегодня – яркая палитра творческих идей, поисков и экспериментов. Ежегодно у нас проходит большое число премьер, гастролей и фестивалей. Профессионализм, уникальность наших театральных коллективов, актеров и режиссеров неизменно отмечается зрительским признанием, победами на всероссийских и международных конкурсах.

В целях развития театральной сферы реализуется масштабный национальный проект «Культура». Особое внимание уделяется укреплению материально-технической базы театров, поддержке гастрольной деятельности, подготовке кадров, молодежным любительским объединениям и студиям.

Примите слова благодарности за ваш труд, заряд добра, позитива, ярких эмоций, которые вы нам дарите!

Желаю вам неиссякаемого вдохновения, новых постановок, восторженных аплодисментов! Здоровья и благополучия вам и вашим близким!

А. В. Фомин, председатель Рязанской областной Думы, секретарь Рязанского регионального отделения партии «Единая Россия»