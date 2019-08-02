Аркадий Фомин передаст участок земли под олений питомник

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин передаст свой земельный участок для размещения оленьего питомника. Об этом он сообщил ИТАР-ТАСС.



Земля будет передана некоммерческому партнёрству, занимающемуся выращиванием пятнистых оленей. По словам Фомина, «их мало в дикой природе, поэтому важно заниматься их воспроизведением и после – выпускать на волю».



Ранее ИТАР-ТАСС привёл статистику о том, сколько земли принадлежит главам парламентов регионов России. Аркадий Фомин вошёл в число крупнейших землевладельцев среди них – по данным о доходах, у него в собственности находится 192,2 гектара земли.

