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Аркадий Фомин передаст участок земли под олений питомник

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин передаст свой земельный участок для размещения оленьего питомника. Об этом он сообщил ИТАР-ТАСС.

Земля будет передана некоммерческому партнёрству, занимающемуся выращиванием пятнистых оленей. По словам Фомина, «их мало в дикой природе, поэтому важно заниматься их воспроизведением и после – выпускать на волю».

Ранее ИТАР-ТАСС привёл статистику о том, сколько земли принадлежит главам парламентов регионов России. Аркадий Фомин вошёл в число крупнейших землевладельцев среди них – по данным о доходах, у него в собственности находится 192,2 гектара земли. 

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