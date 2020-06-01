Жители Рязанской области ко дню защиты детей могут подарить юным читателям подписку на полезные издания

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1 июня неравнодушные рязанцы смогут подарить детские издания через Почту России не только своему ребенку, но и поддержать воспитанников детских домов и школ-интернатов с помощью благотворительной акции «Дерево добра». В подписном каталоге представлено свыше 200 полезных журналов и газет, в том числе на языках народов России. С 1 по 10 июня оформить подписку можно со значительными скидками – в эти даты Почта России проводит летнюю Декаду подписки.

Чтобы оформить благотворительную подписку, на странице акции «Дерево добра» необходимо выбрать регион и социальное учреждение. Почта доставит полезные издания детям и подросткам, нуждающимся в заботе. Принять участие и подарить журналы и газеты также могут организации и компании. Кроме того, в рамках акций «Дерево добра» и «Подпиши соседа» можно порадовать любимым изданием ветеранов или пожилых соседей, подопечных домов престарелых, а также оформить подписку в адрес сельских библиотек.

С 1 июня и в течение 10 дней можно выписать более 1300 изданий со скидкой до 30%. Это бизнес-газеты, глянцевые журналы, развлекательные, профессиональные, отраслевые и другие издания. Оформить подписку возможно в мобильном приложении, на сайте Почты России или через почтальона на дому. Навигация сайта и мобильного приложения позволяет настроить фильтры изданий по теме, алфавиту, индексу, интересам, названию в поисковой строке, а оформление займет всего несколько минут.