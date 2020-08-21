Женщина и ребёнок пострадали в ДТП под Рязанью

В результате ДТП под Рязанью пострадали женщина и ребёнок. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

По информации Госавтоинспекции, авария случилась в четверг, 20 августа, в 14 часов на 286-м километре автодороги Калуга – Тула – Михайлов – Рязань в Рязанском районе. 37-летняя жительница Рязанской области, ехавшая в сторону Михайлова на автомобиле «Ниссан Патфиндер», не выбрала оптимальную скорость, потеряла управление и съехала в кювет.

В результате ДТП пострадали женщина-водитель и её 7-летняя пассажирка. Пострадавшим была оказана медицинская помощь.

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По факту аварии проводится проверка.