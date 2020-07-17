В выходные в Рязани пройдут интересные онлайн-мероприятия

В субботу, 17 июля, в рамках Фестивального лета в Рязани в социальных сетях пройдет онлайн-фестиваль «Объективное мнение». Директор музейно-выставочного центра «Фотодом» Виктория Филиппова расскажет о фотографии, своей творческой деятельности и работе центра.

Ссылки на онлайн-площадки: Вконтакте, YouTube.

18 июля в 17.00 в социальных сетях МАУК г. Рязани «Лесопарк» состоится интерактивный концерт «Ритмы города». Рязанцы услышат акустические версии известных композиций, академический вокал и самые популярные произведения всех времен.