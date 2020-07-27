В Рязанской области приступили к жатве хлебов

По состоянию на 27 июля 2020 года обмолочено 14 тысяч гектаров, что составляет 2% от площади, подлежащей уборке. Намолочено 66 тысяч тонн зерна, средняя урожайность по области составляет 47 центнеров с гектара. Влажность зерна колеблется от 12 до 20%, поэтому почти половина полученного зерна проходит подсушивание на зерносушильном оборудовании.

В этом году в Рязанской области предстоит убрать зерновые культуры на площади 650 тысяч гектаров, плюс 26,5 тыс. гектаров – кукуруза на зерно. Это максимальная площадь за последние 20 лет. Площади зерновых, включая кукурузу на зерно, больше прошлогодних на 46 тысяч гектаров.

В работах на сегодня задействованы 413 комбайнов, ожидается, что в пик уборочной кампании это число превысит 1300 комбайнов.

Напомним, торжественный старт уборочной кампании-2020 был дан Губернатором Рязанской области Николаем Любимовым 23 июля на поле близ села Вышгород Рязанского района в рамках программы Агропромышленной выставки-форума «День поля Рязанской области 2020».