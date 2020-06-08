В Рязанской области клещи покусали 100 человек

В Рязанской области на прошлой неделе по поводу укуса клещей в медучреждения обратились 100 человек. Об этом сообщает сайт управления Роспотребнадзора по Рязанской области.
В числе пострадавших — 52 ребёнка.
Установлена зараженность клещей возбудителем клещевого боррелиоза, гранулоцитарного анаплазмоза человека, что подтверждает эндемичность территории по данным инфекциям. В текущем году зарегистрировано три случая клещевого боррелиоза.
Ведомство напоминает жителям о необходимости соблюдения мер предосторожности при нахождении на природе:
— используйте светлую одежду, максимально закрывающую кожные покровы с плотно застегнутыми манжетами и воротом (рекомендуется заправлять рубашку в брюки, штанины в носки); голову и шею необходимо защитить платком или другим головным убором;
— применяйте современные акарицидные и акарицидно-репеллентные средства для обработки открытых участков кожи и верхней одежды;
— проводите само — и взаимоосмотры, уделяя особое внимание складкам и швам одежды (каждые 15-30 минут);
— не садитесь и не ложитесь на траву;
— по возвращению домой необходимо провести полный осмотр тела, одежды;
— не заносите в помещение свежесорванные цветы, ветки, охотничьи трофеи, верхнюю одежду и другие предметы, на которых могут оказаться клещи;
— необходимо осматривать домашних животных, находившихся на улице.
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