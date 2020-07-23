В Рязани в ближайшие дни запустят Окский водозабор. Об этом 23 июля на заседании комитета Рязанской городской Думы по ЖКХ сообщил руководитель управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Дмитрий Кожин.

По информации чиновника, все работы по очистке Дядьковского затона завершены, сейчас ведётся анализ качества воды из водозабора. Как только пробы покажут соответствие воды необходимым нормативам, водозабор будет запущен.

Напомним, этой зимой рязанцы жаловались на «рыбный» запах питьевой воды. Проблема коснулась района Окской очистной водопроводной станции. Причиной появления запаха могла стать аномально тёплая погода и низкий уровень воды в Оке. Сейчас город снабжается водой из водозабора в русле Оки, который принадлежит АО «РНПК» и из артезианских скважин.