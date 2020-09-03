В Рязани почтили память погибших во время терактов

В четверг, 3 сентября, в сквере имени Маргелова в Рязани прошла акция, приуроченная ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

На мероприятии присутствовала министр образования и молодёжной политики Рязанской области Ольга Щетинкина.

— 1 сентября для всех людей является счастливым днём. Однако 16 лет назад данный праздник был омрачён печальными событиями в Беслане. В этот день мы преклоняем голову перед судьбой, которая затронула многих людей, — отметила Ольга Щетинкина.

Участники акции почтили память погибших минутой молчания и возложением цветов к мемориалу павшим в локальных войнах.

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Напомним, в 2005 году в России была установлена памятная дата, связанная с событиями в Беслане. С тех пор в нашей стране традиционно отмечают День солидарности в борьбе с терроризмом.