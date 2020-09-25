В Рязани отремонтировали более 2 000 метров проводов уличного освещения

В Рязани отремонтировали 2 250 метров проводов уличного освещения на прошлой неделе. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Так, перетяжка и монтаж проводов был осуществлен на улицах Новоселов и Касимовском шоссе, Мервинской и Магистральной, Великанова и Крупской, Татарской и 1-й Красной, Старореченской и Юбилейной, Право-Лыбедской и Театральной площади. Кроме того, работы провели в Лесопарке, поселке Карцево, Октябрьском городке, 2-м районе поселка Борки и других территориях.

Помимо этого, на улицах Зубковой, Новоселов, Островского, Костычева, Гоголя и Театральной площади были спилены ветки на 17-ти деревьях.

Также отремонтировали 35 светильников в поселке Карцево, Лесопарке, Канищево, а также на улицах Ленпоселок, Советской Армии, Интернациональной, Бирюзова, Гоголя, 2-й Линии, Мервинской, Крупской, Старореченской, Юбилейной.