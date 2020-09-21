В Рязани ограничат движение по улице Березовой на несколько дней. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Так, из-за ремонтных работ перекроют участок дороги от дома №6 по улице Березовой до дома №33 по улице Гоголя. Движение будет запрещено с 8:00 22 сентября до 20:00 24 сентября.
Кроме того, будет перекрыт и еще один участок: от дома №6 по улице Березовой до дома №7 по улице Чернышевского. Движение транспорта будет закрыто с 8:00 24 сентября до 20:00 27 сентября.
На это время будет организованы маршруты общественного транспорта по следубщей схеме:
- Автобус №30 следует до конечной остановки «СПТУ-6»;
- Автобусы №23, 70, 71 следуют до остановки «Школа» (ул. Черновицкая).