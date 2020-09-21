В Рязани ограничат движение по улице Березовой на несколько дней. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, из-за ремонтных работ перекроют участок дороги от дома №6 по улице Березовой до дома №33 по улице Гоголя. Движение будет запрещено с 8:00 22 сентября до 20:00 24 сентября.

Кроме того, будет перекрыт и еще один участок: от дома №6 по улице Березовой до дома №7 по улице Чернышевского. Движение транспорта будет закрыто с 8:00 24 сентября до 20:00 27 сентября.

На это время будет организованы маршруты общественного транспорта по следубщей схеме:

Автобус №30 следует до конечной остановки «СПТУ-6»;

Автобусы №23, 70, 71 следуют до остановки «Школа» (ул. Черновицкая).

— На время проведения работ будут установлены предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Места производства работ будут огорожены. Просим автомобилистов учитывать эту информацию при планировании своего маршрута, — сообщает пресс-служба ведомства.