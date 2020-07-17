В Рязани чиновника подозревают в получении взятки

В Рязани возбуждено уголовное дело в отношении коммерческого директора одного из предприятий, его подозревают в даче взятки ( ч. 3 ст. 291 УК). Кроме того, уголовное дело возбуждено на государственного инспектора одного из территориальных отделов Восточного МУГАДН ЦФО Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, которого подозревают в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

По версии следствия, взятку директор передал инспектору 14 ноября 2019 года в его служебном кабинете. 15 тысяч рублей чиновнику передали, чтобы не привлекать предприятие к ответственности за использование транспортного средства в отсутствие лицензии.

Расследование уголовного дела продолжается.