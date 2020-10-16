Пятница, 16 октября, 2020
8.9 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниПроисшествия

В Михайловском районе молодого человека арестовали на семь суток за «тонировку»

Елена Лобанова

16 октября в Михайловском районе задержали молодого человека за «тонировку». За неоднократное совершение подобного правонарушения и невыполнение требований сотрудников госавтоинспекции, парня арестовали на семь суток, сообщает пресс-служба Рязанского ГИБДД. 

Примерно в 10:45 сотрудники остановили «Шевроле Круз» под управлением 21-летнего рязанца. Все его окна, в том числе лобовое стекло, были затонированы. При этом их светопропускаемость не соответствовала установленным требованиям. 

— Ранее этот молодой человек уже привлекался к административной ответственности за такое же правонарушение. Тогда он отказался снимать пленку на месте. Сотрудники госавтоинспекции потребовали от водителя снять «тонировку» в установленный срок или отказаться от управления автомобиля. К сожалению, молодой человек требование не выполнил, — говорится в сообщении. 

Из-за того, что он отказался от выполнения действий, которые продиктовал ему сотрудник ГИБДД, молодой человек совершил административное правонарушение. 

В результате, Михайловский районный суд назначил 21-летнему парню наказание в виде ареста сроком на семь суток. 

— Полицейские и впредь будут ходатайствовать в суде о назначении подобным нарушителям максимально строгих мер наказания, вплоть до административного ареста, — рассказали в пресс-службе.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Врачи Рязанского кардиодиспансера третьими в ЦФО провели уникальную операцию

Новости медицины
Врачи Рязанского кардиодиспансера провели уникальную операцию. Ранее такое хирургическое вмешательство проводили только в трех ведущих клиниках Москвы и Воронежа, сообщает пресс-служба регионального...
Узнать больше

В Рязанской поликлинике №10 план по вакцинации выполнен на 50%

Новости медицины
План по вакцинации в рязанской поликлинике №10 выполнен на 50%. Прививочная кампания стартовала в медучреждении в начале сентября, сообщает пресс-служба регионального минздрава. 
Узнать больше

Рязанский вертолет санавиации совершил 50 вылетов за два месяца

Новости медицины
За два месяца рязански вертолет санавиации совершил уже 50 вылетов, сообщает пресс-служба регионального минздрава.  Вертолет появился в регионе 27...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Что посмотреть в Рязани в выходные

Новости Рязани
Суббота, 17 октября 11.00 – Музыкальный фестиваль, посвященный воплощению творчества С.А. Есенина в музыке «Откроем томик Есенина…» в...
Узнать больше

Правительство объявило 31 декабря выходным днём

Новости Рязани
Правительство РФ объявило 31 декабря 2021 года выходным днём. Такое постановление подписал Михаил Мишустин. Выпадающие на субботу и воскресенье...
Узнать больше

В субботу в Рязанской области ожидаются резкие ночные похолодания

Новости Рязани
Пресс-служба регионального управления МЧС предупредила рязанцев о резком ночном похолодании.  Так, в субботу, 17 октября, температура на территории Рязанской...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

10 октября – День рождения ВКонтакте

Акценты
Соцсети прочно вошли в нашу жизнь. Причём – во все её сферы. Здесь мы смотрим фильмы, слушаем музыку, проходим обучающие курсы и...
Узнать больше

Трудности переезда. Как въехать в новое жилище с наименьшими потерями

Акценты
Народная мудрость гласит  «переезд равен двум пожарам». Транспортировка вещей  из пункта А в пункт Б, да и сама подготовка к этой ответственной операции иногда...
Узнать больше

Вино в ресторане: как не ошибиться с выбором?

Акценты
Рестораны в Рязани продолжают работать. В большинстве заведений поток клиентов пока не вернулся к уровню аналогичного периода 2019 года, но есть и...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+