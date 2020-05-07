В мае более 20 рязанцев пожаловались на некачественную дезинфекцию подъездов

В Рязани проводится комплексная дезинфекция подъездов жилых домов и придомовых территорий. Ручки входных дверей, лестничные поручни и кнопки лифтов ежедневно обрабатываются специальным средством. Такие меры направлены на нераспространение коронавирусной инфекции.
Компании, обслуживающие жилищный фонд, каждый день предоставляют отчет о результатах в управление энергетики и ЖКХ.
Если работы по дезинфекции не проводятся на регулярной основе или проводятся не достаточно качественно, рязанцам необходимо сообщить об этом по телефонам:
– в свою управляющую компанию;
– в оперативно-диспетчерский отдел управления энергетики и ЖКХ – 25-48-69;
– в Государственную жилищную инспекцию Рязанской области – 21-78-40, 21-78-41, 21-78-24;
– на горячую линию Управления Роспотребнадзора по телефонам – 8 (800) 100-22-62, (4912) 50-64-87;
– единой диспетчерской службы управления ГОиЧС города Рязани – 55-00-41.
Как сообщает сайт администрации города, с 1 по 6 мая о некачественной обработке подъездов или полном ее отсутствии сообщили 21 человек.
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