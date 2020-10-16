В центре Рязани на пересечении улиц Горького и Краснорядской из-за аварии собирается пробка

В пятницу, 16 октября, в центре Рязани столкнулись две машины. Из-за этого начинает образовываться крупная пробка.

Авария произошла на пересечении улиц Горького и Краснорядской. По предварительной информации, «Тойота» двигалась по улице Горького и собиралась поворачивать налево, на улицу Краснорядскую. В это время со стороны площади Ленина двигался «Хендай Солярис».

По правилам, перед поворотом «Тойота» должна была пропустить встречный автомобиль, однако по всей видимости не сделала этого. В результате произошло столкновение.

Из-за ДТП со всех сторон начинают собираться пробки.

Напомним, в Рязани на два месяца перекрыли движение по мосту на улице Ленина. Также часть дороги закрыли и на улице Маяковского. Таким образом, в центре города осталась практически единственная дорога, по которой можно быстро добраться в центр.