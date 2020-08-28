Школьные столовые готовятся к началу учебного года

В четверг, 27 августа, представители администрации Рязани побывали в столовых рязанских школ. Они обсудили требования и рекомендации, которые необходимо учесть при питании детей, в том числе в связи с риском распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщает сайт администрации города, столовые находятся на завершающем этапе подготовки к началу учебного года. Утверждено новое меню, в соответствии с которым увеличен объем порций и количество кисломолочной продукции, расширен ассортимент мясных и рыбных блюд, а также в ежедневный рацион включены свежие фрукты и овощи.

Также прорабатывается вопрос доставки горячего питания, с учетом потребностей каждой школы, дорабатываются графики питания детей на переменах.