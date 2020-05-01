Рязанская полиция проведёт рейды на майских праздниках

В дни майских праздников рязанская полиция будет проводить рейды по выявлению нетрезвых водителей.
Также будет контролироваться соблюдение режима самоизоляции. Нарушителям будут выдавать соответствующие уведомления. Впоследствии их привлекут к административной ответственности и оштрафуют на 30 тысяч рублей.
Во время майских праздников интенсивность проведения профилактических мероприятий будет усиливаться, ни одно правонарушение не останется безнаказанным.
Особое внимание будет уделено зонам отдыха.
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